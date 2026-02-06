В Башкирии старт Года дружбы народов прокомментировал Павел Васильев

Указом Президента РФ Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России. Открылся он с Марафона «Россия – семья семей», который прошел в Москве 5 февраля на базе Национального центра «Россия». Его участниками стали свыше 4 тысяч человек — представители всех народов России и иностранные гости. От Башкирии на него отправилась делегация в составе 10 человек. В том числе – представитель РОО «Собор русских РБ»

— Наша организация всегда уделяла, уделяет и будет уделять максимум внимания теме единства народов, — говорит председатель исполкома РОО «Собор русских РБ» Павел Васильев. — Это фундамент дальнейших свершений в нашей многонациональной стране, многонациональной республике.

В Башкирии насчитывается около 70 отделений Собора, которые ежегодно проводят около двух тысяч различных мероприятий. К примеру, недавно провели мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда, почтили память жертв Холокоста. Как минимум два-три раза в месяц организуем патриотические занятия с детьми и молодежью.

Из самых масштабных мероприятий, которые пройдут в нынешнем году, назову конференцию, которая будет посвящена теме межнационального согласия. На нее соберется порядка 700 человек со всей республики. Еще — лингвофестиваль «Великий и могучий», направленный на сохранение и развитие государственных языков и языков народов Башкирии, фестиваль «Славяне XXI века», День семьи, любви и верности, фестиваль русской песни… А в декабре состоится грандиозный патриотический концерт в честь Дня Героев Отечества.

Мы очень плотно взаимодействуем со Всемирным курултаем башкир, Всемирным конгрессом татар, другими диаспорами. Раз в две недели собираемся в Доме дружбы народов, чтобы «сверить часы».

Фото: горсовет Уфы.