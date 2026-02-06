0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Официально
6 Февраля , 20:25

В Башкирии старт Года дружбы народов прокомментировал Павел Васильев

«Представители различных диаспор регулярно собираются в Доме дружбы народов, чтобы «сверить часы», — говорит председатель «Собора русских РБ».  

В Башкирии старт Года дружбы народов прокомментировал Павел Васильев
В Башкирии старт Года дружбы народов прокомментировал Павел Васильев

Указом Президента РФ Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России. Открылся он с Марафона «Россия – семья семей», который прошел в Москве 5 февраля на базе Национального центра «Россия». Его участниками стали свыше 4 тысяч человек — представители всех народов России и иностранные гости. От Башкирии на него отправилась делегация в составе 10 человек. В том числе – представитель РОО «Собор русских РБ»

— Наша организация всегда уделяла, уделяет и будет уделять максимум внимания теме единства народов, — говорит председатель исполкома РОО «Собор русских РБ» Павел Васильев. — Это фундамент дальнейших свершений в нашей многонациональной стране, многонациональной республике.

В Башкирии насчитывается около 70 отделений Собора, которые ежегодно проводят около двух тысяч различных мероприятий. К примеру, недавно провели мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда, почтили память жертв Холокоста. Как минимум два-три раза в месяц организуем патриотические занятия с детьми и молодежью.

Из самых масштабных мероприятий, которые пройдут в нынешнем году, назову конференцию, которая будет посвящена теме межнационального согласия. На нее соберется порядка 700 человек со всей республики. Еще — лингвофестиваль «Великий и могучий», направленный на сохранение и развитие государственных языков и языков народов Башкирии, фестиваль «Славяне XXI века», День семьи, любви и верности, фестиваль русской песни… А в декабре состоится грандиозный патриотический концерт в честь Дня Героев Отечества.  

Мы очень плотно взаимодействуем со Всемирным курултаем башкир, Всемирным конгрессом татар, другими диаспорами. Раз в две недели собираемся в Доме дружбы народов, чтобы «сверить часы».

Фото: горсовет Уфы.

 

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru