5 Января , 09:20

В Башкирии подвели первые итоги развития предпринимательства и туризма

Регион показывает опережающую динамику развития предпринимательства и креативных индустрий.  

Министр по предпринимательству и туризму РБ Светлана Верещагина озвучила итоги прошедшего 2025 года.

По словам чиновника, год был успешным по всем направлениям, которые курирует министерство. В частности, не уменьшается число туристов, которые едут в Башкирию. Точное число граждан, которые посетили республику, станет известно в феврале. Но уже сейчас можно сказать, что регион делает широкий спектр предложений — от сплавов и конных прогулок, до посещения геопарков «Торатау», «Янгантау» и недавно открывшихся музеев Полярников и Федора Шаляпина. При этом в республике создается соответствующая инфраструктура, появляются новые интересные объекты. 

Успешным оказался год и в части развития предпринимательства — число субъектов малого и среднего бизнеса росло быстрее, чем в целом по стране, а количество самозанятых достигло примерно 300 тысяч человек. Прибавка составила около 30 процентов.

— В Башкирии предпринимателям предлагается достаточно широкий спектр мер поддержки: информационно-консультационная, методологическая, финансовая, — подчеркнула Верещагина. — К примеру, микрокредитная компания дает возможность получить по льготной ставке до 5 миллионов рублей, чем и пользуются многие начинающие и состоявшиеся предприниматели. В свою очередь при плане провести консультации около 3 тысяч действующих и будущих предпринимателей в 2025 году было проконсультировано около 7 тысяч человек.

Третье направление, которое курирует министерство — креативные индустрии. И здесь за сравнительно короткое время были достигнуты результаты: Башкирия вошли в тройку регионов-лидеров по развитию этого направления деятельности.

Фото: пресс-служба главы Башкирии.

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
