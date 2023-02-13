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В Уфе главе Адыгеи показали центр управления республикой

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил функциональность центра управления республикой, который он посетил в сопровождении главы Башкирии Радия Хабирова в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В Уфе главе Адыгеи показали центр управления республикой
В Уфе главе Адыгеи показали центр управления республикой

Премьер-министр правительства Андрей Назаров рассказал, что, кроме традиционных для других российских ЦУРов направлений – обратной связи и информационного, в Башкирии есть блок экономической аналитики. В числе его задач – управление значимыми проектами, контроль за соблюдением сроков «дорожных карт» по объектам.

Первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов потдвердил, что в ЦУР аккумулирована информация о количестве реализованных проектов предпринимателей по отраслям, по городам и районам, а также о новых рабочих местах, льготах и мерах господдержки, деятельности бизнес-шерифов.

Глава Адыгеи в свою очередь отметил особенности ЦУР Башкирии и значимость роли, которую ЦУРы играют в решении важнейших вопросов, которые волнуют жителей.

– Центр получился очень функциональным. Мы обязательно изучим ваши наработки, чтобы внедрить у себя, – впечатлился Мурат Кумпилов.

 

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.

В Уфе главе Адыгеи показали центр управления республикой
В Уфе главе Адыгеи показали центр управления республикой
В Уфе главе Адыгеи показали центр управления республикой
В Уфе главе Адыгеи показали центр управления республикой
В Уфе главе Адыгеи показали центр управления республикой
В Уфе главе Адыгеи показали центр управления республикой
В Уфе главе Адыгеи показали центр управления республикой
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:адыгеяглава адыгеицурцентры управления регионамифункциональность цур башкирииситуационный центр
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