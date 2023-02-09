В 2022 году прокуратура Башкирии выявила 90 тысяч нарушений законодательства

Руководитель республики отметил, что прокуратура провела значительную работу по защите социальных, трудовых, жилищных прав граждан.

«Органы прокуратуры республики в прошлом году выявили около 90 тысяч нарушений законодательства. Для их устранения принимались меры прокурорского реагирования», - сказал Радий Хабиров.

Также он привел следующие цифры. Так, в отношении работодателей, задерживавших сотрудникам заработную плату, было возбуждено 33 уголовных дела. С участием прокуратуры необходимыми лекарствами обеспечили 625 детей-инвалидов.

Восстановлены права более 3 тысяч человек в жилищно-коммунальной сфере. Под надзорным сопровождением ведомства в рамках программных мероприятий расселили 1 400 человек, проживавших в аварийных домах.

Обеспечили своевременный ввод более 20 социальных объектов. Выявили более 2,5 тысяч нарушений в сфере государственной и муниципальной службы.

Глава Башкирии призвал и в дальнейшем укреплять взаимодействие органов прокуратуры с региональной и местной властью, в том числе в рамках работы Антитеррористической комиссии.

Фото с сайта glavarb.ru