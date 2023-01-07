В Башкирии будут по-новому трактовать понятие экстремизма

Экстремистам будет сложнее обойти действующее законодательство благодаря инициативе республиканских парламентариев.

Как сообщает пресс-служба Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, региональные депутаты предложил по-новому трактовать понятие экстремизма.

– Сейчас по закону к экстремистским материалам относится информация с призывами к экстремистской деятельности или её оправданием, которая предназначена для распространения либо публичного демонстрирования. Такое понимание оставляет лазейки для обхода закона, и злоумышленники ими безнаказанно пользуются. Современные технологии породили новые способы распространения информации: ссылки на определенные ресурсы, QR-коды с зашифрованной в них ссылкой на сайты. Мы предлагаем считать распространение унифицированных указателей ресурсов с информацией экстремистского содержания проявлением экстремистской деятельности, – сообщил спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесённый Курултаем республики в Совет Государственной Думы, рассмотрят уже в марте.