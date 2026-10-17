В Башкирии объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Из-за сухой и солнечной погоды ведомство напоминает о правилах, которые необходимо соблюдать. Следует ограничить выезды на природу и предельно осторожно обращаться с огнем.

«Нельзя разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, а также под кронами деревьев. Не следует бросать горящие спички, окурки в не отведенные для этого места. Просим всех жителей быть внимательными и осторожными», – предупреждает МЧС республики.

Фото: иллюстрация канал МАХ МЧС Башкортостан.