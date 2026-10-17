Сегодня в Башкирии прошли субботники

В акции участвовали жители, трудовые коллективы и сотрудники администраций: вместе убирали листву, мусор и готовили территории к зиме.

В Аскинском районе работы шли в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Жители приводили в порядок общественные пространства: собирали растительный мусор, косили траву там, где это было необходимо. По мнению участников акции, такой подход помогает не просто навести чистоту, а системно улучшать состояние территорий.

Особый смысл субботнику придал Белорецкий район. Здесь сотрудники администрации и активные жители очистили территорию у памятника воинам Великой Отечественной войны. Уборка в таком месте воспринимается не только как благоустройство, но и как проявление уважения к истории и памяти.

Параллельно уборки проходили и в других муниципалитетах, включая Уфу, где горожане выходили на дворы, в парки, скверы, а также на склоны оврагов и прибрежные зоны. Всего на общегородской субботник вышли 48 тысяч человек.

Власти напоминали жителям о мерах безопасности: во время уборки использовать перчатки и маски, а после работы — тщательно мыть руки.

Фото: сайт администрации Уфы.