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Общество
17 Октября , 11:15

Сегодня в Башкирии прошли субботники

В муниципалитетах республики прошли субботники — часть осеннего месячника по санитарной очистке и благоустройству, который продлится до 1 ноября.

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Сегодня в Башкирии прошли субботникиСегодня в Башкирии прошли субботники
Сегодня в Башкирии прошли субботники

В акции участвовали жители, трудовые коллективы и сотрудники администраций: вместе убирали листву, мусор и готовили территории к зиме.

В Аскинском районе работы шли в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Жители приводили в порядок общественные пространства: собирали растительный мусор, косили траву там, где это было необходимо. По мнению участников акции, такой подход помогает не просто навести чистоту, а системно улучшать состояние территорий.

Особый смысл субботнику придал Белорецкий район. Здесь сотрудники администрации и активные жители очистили территорию у памятника воинам Великой Отечественной войны. Уборка в таком месте воспринимается не только как благоустройство, но и как проявление уважения к истории и памяти.

Параллельно уборки проходили и в других муниципалитетах, включая Уфу, где горожане выходили на дворы, в парки, скверы, а также на склоны оврагов и прибрежные зоны. Всего на общегородской субботник вышли 48 тысяч человек.

Власти напоминали жителям о мерах безопасности: во время уборки использовать перчатки и маски, а после работы — тщательно мыть руки.

Фото: сайт администрации Уфы.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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