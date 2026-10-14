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Общество
14 Октября , 11:04

В Башкирии планируют законодательно закрепить учёт детских игровых комплексов

В Государственном Собрании — Курултае РБ рассмотрели предложение Общественной палаты республики о нормативном регулировании порядка учета детских и спортивных площадок.

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В Башкирии планируют законодательно закрепить учёт детских игровых комплексовВ Башкирии планируют законодательно закрепить учёт детских игровых комплексов
В Башкирии планируют законодательно закрепить учёт детских игровых комплексов

Инициатива была озвучена по итогам общественного мониторинга «Безопасный аттракцион», в ходе которого проверялись объекты, расположенные на муниципальных землях и не относящиеся к общедомовому имуществу многоквартирных домов, рассказали в пресс-службе ОП РБ.

14 октября на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению регионального парламента депутаты поддержали актуальность вопроса. Провел заседание председатель комитета Владимир Нагорный, в обсуждении также участвовал председатель комиссии ОП РБ по защите прав граждан Булат Сафин.

По итогам встречи было решено поручить Ассоциации «Совет муниципальных образований РБ» и депутатам уфимского Горсовета совместно с республиканскими парламентариями и членами Общественной палаты разработать типовое положение о реестре детских и спортивных игровых комплексов. В дальнейшем эту практику планируется распространить на все муниципалитеты Башкирии.

Булат Сафин подчеркнул, что безопасность жизни и здоровья детей, а также организация их досуга не должны зависеть от неясности с балансодержателем площадок. «Это задача органов муниципальной власти и общих собраний МКД. Взрослые обязаны действовать в интересах детей, не перекладывая проблемы балансовой принадлежности с одной организации на другую», — отметил он. Также общественник поблагодарил депутатов Курултая за поддержку инициативы и заверил, что палата примет активное участие в обсуждении создания реестров и порядка выявления таких объектов.

Фото предоставлено Государственным Собранием — Курултаем РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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