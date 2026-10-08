Талгат Таджуддин: Единство — это когда есть взаимопонимание, мир и согласие

Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Организаторы — Центральное духовное управление мусульман России и Российский исламский университет ЦДУМ России. В работе конференции примут участие представители органов власти, ученые, исламоведы и религиозные деятели из примерно сорока стран (в том числе из Египта, Саудовской Аравии, Индии, Казахстана, Узбекистана и других).

Главное мероприятие конференции — пленарное заседание «Сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, поддержка воинов СВО» — состоится 14 октября в Госсобрании — Курултае РБ. В нем традиционно примет участие глава Башкортостана Радий Хабиров.

На следующий день в резиденции Верховного муфтия запланированы II Международный круглый стол «Развитие исламского образования на евразийском пространстве» и VI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Камалийские чтения».

Уфа ежегодно становится центром проведения подобного рода мероприятий, поскольку именно в столице Башкортостана находится Центральное духовное управление мусульман России. Это самое старейшее, крупное и авторитетное духовное управление, объединяет более двадцати духовных центров по нашей стране, лидеры которых ожидаются на конференции. Также в ней примут участие представители других традиционных конфессий.

По словам Верховного муфтия, одна из основных проблем — это проблема семьи. Международный и российский опыт показывает, что основная часть вопросов, с которыми обращается население к духовенству, и которые государство перед ним ставит, связаны с вопросами семьи.

В мировом сообществе и в арабо-мусульманском мире в частности, 80 процентов молодых семей распадаются в первые же годы после их создания. Поэтому тема первой секции конференции — духовно-нравственные ценности, на которой проблемам семьи, брака и деторождения будет посвящено особое внимание.

На второй секции участники обсудят вопросы исламского образования, на третьей — духовной поддержки участников СВО и членов их семей. Многие представители духовенства не только словами, но и делами, и даже жизнью жертвуют ради общей победы. Некоторые заключают контракты с минобороны и уходят на передовую. К сожалению, среди них есть жертвы. Их родные и близкие также приглашены на конференцию в качестве почетных гостей.

Кроме того, состоится показ фильма Радика Кильмаматова «Танец героя». Работа отмечена дипломом на Московском кинофестивале документальных фильмов. Кинолента рассказывает об одном из защитников, погибших в зоне СВО.

— Каждый год наша конференция посвящается отдельной теме. На этот раз такой темой стал Год единства народов России. Потому что это для нас очень важно. Единство получается, когда есть взаимопонимание, мир и согласие. Основа идеалов и ценностей ислама в том, чтобы на Земле был порядок, человек оставался человеком и не потерял свое естество. Единство в России создавалось веками: по воле Всевышнего почти двести больших и малых народов объединены и имеют схожие духовно-нравственные ценности. Последователи всех традиционных конфессий очень близки, и мы считаем, что миссия всех посланников Божьих и пророков была едина. В нашей стране ни в советское время, ни сейчас нет никаких противостояний на религиозной основе, и быть не может, — подчеркнул Талгат хазрат.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.