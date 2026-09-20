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Общество
20 Сентября , 06:04

В Уфе ищут билд-инженера за 250 тысяч рублей

Мэрия опубликовала список самых выгодных городских вакансий.

В Уфе ищут билд-инженера за 250 тысяч рублейВ Уфе ищут билд-инженера за 250 тысяч рублей
В Уфе ищут билд-инженера за 250 тысяч рублей

На сайте администрации Уфы опубликовали список вакансий с самой высокой зарплатой.

Первое место занимает должность билд-инженера (ИТ-специалиста) с зарплатой от 200 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц.

Примерно на такую же сумму может рассчитывать менеджер по продажам — от 50 тысяч до 250 тысяч рублей.

Замыкает топ-3 вакансия машиниста автомобильного крана — зарплата до 230 тысяч рублей в месяц.

Также опубликован топ работодателей с самым большим количеством вакансий. Его возглавляет ПАО «ОДК-УМПО» — 1244 рабочих мест. 334 работника требуется предприятию «Уфимский городской электротранспорт». В компании «Стройдом» — 330 вакансий.

Фото: администрация Уфы.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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