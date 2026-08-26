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Общество
26 Августа , 17:24

Оксана Лут и Радий Хабиров вручили награды лучшим аграриям Башкирии

Сегодня, 26 августа, в Центре управления республикой министр сельского хозяйства России Оксана Лут и глава Башкирии Радий Хабиров вручили государственные и ведомственные награды работникам сельского хозяйства и пищевой промышленности региона, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Оксана Лут и Радий Хабиров вручили награды лучшим аграриям БашкирииОксана Лут и Радий Хабиров вручили награды лучшим аграриям Башкирии
Оксана Лут и Радий Хабиров вручили награды лучшим аграриям Башкирии

— Я регулярно приезжаю в Башкортостан. Это очень многоплановый регион, где развиваются различные отрасли экономики, в том числе сельское хозяйство. Республика каждый год растёт по объёму производства сельхозпродукции. В прошлом году был рекорд — Башкортостан собрал миллион тонн масличных и 3,6 миллиона тонн зерновых культур. По животноводству также идёт постоянный рост и по продуктивности, и по объёмам производства молока, мяса.

Один из лучших аграрных университетов России тоже находится в Башкортостане. Вуз активно набирает обороты, развивается, участвует во всех программах, и его уже знает вся страна, — сказала Оксана Лут. — Сегодня мы награждаем представителей (список) всех направлений, которые есть в республике — животноводство, растениеводство, ветеринария, научно-образовательная деятельность. Большое спасибо за ваш труд, за то, что благодаря вам и компаниям, в которых вы работаете, наши граждане могут вкусно есть и каждый день видеть богатый ассортимент, которого нет в большинстве стран. Вся Россия знает башкирскую продукцию, башкирские бренды. Уверена, что сельское хозяйство в республике будет и дальше успешно развиваться.

— Оксана Николаевна — большой друг нашей республики. И я хочу сказать большое спасибо вам лично и Министерству сельского хозяйства России за ту поддержку, которую мы всегда получаем, — сказал Радий Хабиров. — Сегодня мы вручаем государственные награды труженикам АПК, тем, кто обеспечивает продовольственную безопасность, хранит село как опору нашей республики, нашей культуры и нравственности. Хочу выразить искреннюю благодарность за ваш непростой труд. А республика и дальше будет направлять ресурсы на развитие села — строительство и ремонт дорог, благоустройство парков и скверов, укрепление социальной инфраструктуры.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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