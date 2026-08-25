В Башкирии жителям оплатили 70 тысяч больничных по уходу за ребёнком

Всего с начала года было оплачено 724 тысячи больничных листов, на эти цели было направлено 12,6 млрд рублей.

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа и заработка работника за два предшествующих календарных года. Сумма делится на 730 дней, а затем умножается на количество дней больничного. При страховом стаже свыше 8 лет пособие составит 100 процентов среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80 процентов, менее 5 лет — 60 процентов.

Особые правила действуют по больничным по уходу за детьми до 8 лет — тут выплата не зависит от стажа и составляет 100 процентов среднего заработка.

При амбулаторном лечении ребенка старше 8 лет за первые 10 дней пособие считают по страховому стажу, а за последующие дни — в размере 50 процентов от среднего заработка. Если лечение проходит в стационаре, пособие за весь период нетрудоспособности выплачивают по стажу работника.

Пособие по временной нетрудоспособности начисляется за все календарные дни больничного, включая выходные и праздники. Если заболел сам работник, первые три дня больничного оплачивает работодатель, а последующие — Соцфонд. Когда речь идет об уходе за больным ребенком, Соцфонд выплачивает пособие с первого дня.