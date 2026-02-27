0 °С
Виктор Нестеренко: Республика многое делает для поддержки садоводов

Одним из участников форума «СМАРТ-садовод», который проходит в Уфе, стал председатель уфимского СНТ «Утес» Виктор Нестеренко. Он высказал свой взгляд на обсуждаемые проблемы.

Фото: Антон Тарасов ТГ.

— Наш регион — один из немногих в России, где руководство и правительство уделяют конкретное внимание проблемам садоводов и развитию инфраструктуры СНТ, понимая значение садовых товариществ. У нас, по данным статистики, около 500 тысяч садовых участков, в жизни садоводческих товариществ участвуют 1,5 млн человек, а это практически 37 процентов населения.

Республикой многое делается в этом направлении, принят ряд программ по поддержке СНТ. Мы можем установить контейнерную площадку или провести кадастровые работы и получить возмещение в 90 процентов. А если мы производим работы по развитию инфраструктуры, например, дорожные, есть возможность получить возмещение в 50 процентов. Для нас это очень важно.

Есть и другие формы поддержки. Два года назад мы участвовали в конкурсе «Лучшее садовое товарищество» и получили грант в 500 тысяч рублей. Мы потратили его на установку системы видеонаблюдения и автоматические ворота. В прошлом году при поддержке республики провели догазификацию СНТ. В ближайшее время планируем принять участие еще в одной из программ.

В республике также обратили внимание на такую сферу, как реализация продукции с садоводческих подворий. Это тоже правильно. В городах и районах оборудованы специальные торговые ряды, где садоводы могут бесплатно реализовать свою продукцию, — отметил Виктор Нестеренко.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
