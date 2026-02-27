Пётр Клец: Садоводы ставят участки на учёт, а республика помогает субсидиями

— Проводимый сегодня пятый форум «СМАРТ-садовод» дает определенный импульс для того, чтобы граждане, которые занимаются садоводством, оформляли права на земельные участки и садовые дома, которые на них располагаются.

По итогам 2025 года в реестре недвижимости состоят на учете 243 тысячи земельных участков, права на них зарегистрированы на 96 процентов. Это высокий показатель. Еще по 9,4 тысячи участков будем проводить информационную работу, чтобы граждане зарегистрировали права.

По сравнению с 2024 годом на 6,2 процента выросло количество поставленных на кадастровый учет садовых домов, нежилых зданий, садовых сооружений. Таких объектов с зарегистрированными правами сейчас более 101 тысячи.

Как сказал глава региона Радий Хабиров, взаимодействие с республикой — это дорога с двусторонним движением. Садоводы ставят участки и дома на учет и регистрируют права, а республика предоставляет субсидии, компенсируя 90 процентов затрат на кадастровые работы. По итогам 2025 года для садоводов из бюджета республики выделено 2,7 млн рублей как раз на кадастровый учет объектов недвижимости.

В прошлом году мы посетили около 40 садовых товариществ в Кармаскалинском, Уфимском и других районах. Поговорили с председателями и садоводами, разъяснили порядок постановки на учет земельных участков и домов. Выезжаем совместно с представителями Роскадастра и минземимущества, чтобы охватить все вопросы и помочь садоводам, — отметил Петр Клец.