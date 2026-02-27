Общественники Башкирии и Челябинской области обсудили патриотическое воспитание

Участников площадки приветствовала председатель Общественной палаты Башкирии Энже Ахмадуллина. Она подчеркнула, что вопросы патриотизма являются ключевыми для некоммерческого сектора сегодня.

«Межрегиональное сотрудничество складывается, когда есть общие цели. Вопросы патриотизма для общественников – это общие и ключевые вопросы сегодня, не случайно эта тема была вынесены отдельно на этом форуме. Регионы разные, но цель едина – воспитание в подрастающем поколении любви к Родине и всесторонняя поддержка участников СВО и их семей», — отметила Энже Ахмадуллина.

В ходе конференции глава Общественной палаты РБ представила успешный опыт республиканского проекта «Первая юрта». Инициатива, зародившаяся как проявление сострадания к раненым бойцам, трансформировалась в масштабное общественное движение, оказывающее системную поддержку целям СВО.

Ярким примером уже действующей коллаборации стал совместный проект «Заоблачный фронт». Как рассказал член Общественной палаты Башкирии, руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Владимир Волков, межрегиональный военно-исторический фестиваль пройдет с 30 марта по 5 апреля на границе двух регионов (в районе поселка Тюлюк Челябинской области и горы Иремель в Белорецком районе). Мероприятие будет посвящено 85-летию начала Великой Отечественной войны. В программе — выставка об истории СВО и военного дела, реконструкция боя. Участниками станут воспитанники патриотических клубов и юнармейцы в возрасте от 12 лет.

Кульминацией диалога стало подписание соглашения о сотрудничестве между Общественными палатами Башкирии и Челябинской области. Документ закрепляет намерения сторон запускать совместные проекты, оказывать консультационную поддержку и регулярно обмениваться лучшими практиками.

«Сейчас мы живем в непростое время, когда слова "Родина" и "долг" наполняются особыми смыслами. Уверен, сегодняшний обмен опытом даст нам новые идеи для реализации патриотических проектов, а наше взаимодействие не ограничится этим визитом», — прокомментировал событие представитель Челябинской области Николай Дейнеко.

Фото: пресс-служба правительства РБ.