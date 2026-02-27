Андрей Назаров и Алексей Текслер посетили Геномный центр в Уфе

Объект был введен в строй в апреле 2025 года и является элементом научно-исследовательской инфраструктуры кампуса, сообщает пресс-служба правительства РБ. Здесь есть все возможности для обучения, исследования и разработки научно-технологических продуктов в области медицины и сельского хозяйства.

Также гостям показали «Школу21+», где готовят специалистов в сфере информационных технологий.

Губернатор Челябинской области оценил перспективы взаимодействия по обмену лучшими практиками.

— Я думаю, что наши кампусы смогут эффективно взаимодействовать, учитывая широкий спектр направлений, в которых мы можем дополнять друг друга, — поделился Алексей Текслер. — Я считаю, что одним из важнейших результатов нашего визита стало объединение новых и современных проектов, которые реализуются в наших регионах. Эти проекты будут работать в связке и дополнять друг друга.

В свою очередь, премьер-министр РБ Андрей Назаров сообщил, что запуск объектов первой очереди Уфимского кампуса, к числу которых относится и Геномный центр, позволили развивать научно-исследовательскую работу между ведущими вузами региона. Кампус также оказывает положительное влияние на взаимодействие с индустриальными партнерами республики. Ожидается, что строительство второй очереди Уфимского кампуса завершится до конца 2026 года.

Напомним, Башкирия стала одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Реализация ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.