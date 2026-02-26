В Уфе пройдёт конференция национально-культурной автономии татар

Мероприятие приурочено к Году единства народов России, сообщает пресс-служба организации. В конференции примут участие около 500 активистов из районов и городов республики, ведущих деятелей науки, образования, культуры. Оно станет площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием татарской культуры, укреплением межнационального согласия и расширением взаимодействия с другими этнокультурными объединениями республики.

Также в рамках конференции пройдут тематические выставки, представляющие наиболее успешные проекты, реализуемые организацией за последние пять лет.

Важнейшей задачей форума станет избрание обновленного состава руководящего органа — Совета автономии, который определит стратегию развития организации на последующие годы и утвердит приоритетные направления деятельности.

Фото: официальный сайт Национально-культурной автономии татар РБ.