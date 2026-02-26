0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
26 Февраля , 17:05

В Уфе пройдёт конференция национально-культурной автономии татар

28 февраля состоится VI отчетно-выборная конференция региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан».

В Уфе пройдёт конференция национально-культурной автономии татар
В Уфе пройдёт конференция национально-культурной автономии татар

Мероприятие приурочено к Году единства народов России, сообщает пресс-служба организации. В конференции примут участие около 500 активистов из районов и городов республики, ведущих деятелей науки, образования, культуры. Оно станет площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием татарской культуры, укреплением межнационального согласия и расширением взаимодействия с другими этнокультурными объединениями республики.

Также в рамках конференции пройдут тематические выставки, представляющие наиболее успешные проекты, реализуемые организацией за последние пять лет.

Важнейшей задачей форума станет избрание обновленного состава руководящего органа — Совета автономии, который определит стратегию развития организации на последующие годы и утвердит приоритетные направления деятельности.

Фото: официальный сайт Национально-культурной автономии татар РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru