В Башкирии отметили День НКО

В мероприятии приняли участие более двухсот человек. В их числе были представители третьего сектора республики, заинтересованных НКО, бюджетных учреждений, министерств и ведомств, муниципалитетов, активисты. А также делегация из Челябинской области, в составе которой в республику для обмена опытом приехали ведущие СО НКО, члены Общественной палаты и представители Фонда развития гражданских инициатив Южного Урала.

Как отметил в своем приветственном слове заместитель руководителя Администрации главы РБ по внутренней политике, председатель попечительского совета Фонда грантов главы РБ Данияр Абдрахманов, глава республики Радий Хабиров уделяет пристальное внимание развитию некоммерческого сектора.

«В нашем регионе свыше трех тысяч социально-ориентированных НКО. В текущем году НКО республики получат грантовую поддержку в размере почти 300 миллионов рублей. С учетом федерального софинансирования из Фонда президентских грантов. Сегодня в муниципалитетах республики создано 6 ресурсных центров, где оказывается комплексная поддержка НКО», – подчеркнул Данияр Абдрахманов.

В рамках мероприятия были отмечены организации, которые вошли в ТОП- 20 победителей грантовых конкурсов Фонда грантов главы РБ, чьи программы признаны лучшими по итогам реализованных проектов в текущем году.

Также были подписаны Соглашение между Фондом грантов главы РБ и Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала, и план мероприятий по реализации этого документа.

Фото Дмитрия САГИТОВА.