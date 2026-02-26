Алексей Текслер назвал ЦУР Башкирии капитанским мостиком

С работой центра гостей познакомил премьер-министр Андрей Назаров.

— ЦУР есть везде, но вы пошли дальше: я вижу, что ваш центр стал по-настоящему капитанским мостиком для руководства республики. Вы не просто получаете информацию и работаете с обращениями, как и все мы, но наработали на этой платформе дополнительные востребованные опции. Вы в режиме онлайн получаете всю информацию, которая позволяет принимать оперативные решения. Это полезно для всех регионов, и мы обязательно это возьмем себе в работу, — отметил Алексей Текслер.

Андрей Назаров подчеркнул, что сообщения жителей в соцсетях и системах являются сигналами для властей. Удобно, что в одном месте работают представители министерств и служб, кураторы от всех муниципалитетов.

— У нас в ЦУРе сидят и региональные операторы, и это значительно облегчает решение вопросов по ТКО. Видим обращения, сразу подключаем ответственных и снимаем проблему быстрее. В целом у нас получилось работу выстроить так, чтобы не догонять проблемы, а предупреждать их. Постоянно подключаем новые решения и объединяем данные, чтобы быстрее принимать управленческие решения. Люди должны видеть, что их услышали и их вопрос в работе, — добавил премьер-министр.