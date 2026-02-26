0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
26 Февраля , 15:45

Алексей Текслер назвал ЦУР Башкирии капитанским мостиком

Емкую характеристику Центру управления республикой губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал во время визита делегации соседнего региона в ЦУР, сообщает пресс-служба правительства.

Правительство РБ.
Фото: Правительство РБ.

С работой центра гостей познакомил премьер-министр Андрей Назаров.

— ЦУР есть везде, но вы пошли дальше: я вижу, что ваш центр стал по-настоящему капитанским мостиком для руководства республики. Вы не просто получаете информацию и работаете с обращениями, как и все мы, но наработали на этой платформе дополнительные востребованные опции. Вы в режиме онлайн получаете всю информацию, которая позволяет принимать оперативные решения. Это полезно для всех регионов, и мы обязательно это возьмем себе в работу, — отметил Алексей Текслер.

Андрей Назаров подчеркнул, что сообщения жителей в соцсетях и системах являются сигналами для властей. Удобно, что в одном месте работают представители министерств и служб, кураторы от всех муниципалитетов.

— У нас в ЦУРе сидят и региональные операторы, и это значительно облегчает решение вопросов по ТКО. Видим обращения, сразу подключаем ответственных и снимаем проблему быстрее. В целом у нас получилось работу выстроить так, чтобы не догонять проблемы, а предупреждать их. Постоянно подключаем новые решения и объединяем данные, чтобы быстрее принимать управленческие решения. Люди должны видеть, что их услышали и их вопрос в работе, — добавил премьер-министр.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru