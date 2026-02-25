Общественные палаты Башкирии и Челябинской области договорились о сотрудничестве

В ходе диалога председатели палат Энже Ахмадуллина (Башкирия) и Николай Дейнеко (Челябинская область) представили коллегам презентации об итогах работы за минувший год. О своей деятельности также рассказали руководители профильных комиссий и рабочих групп. Стороны обсудили широкий круг вопросов: от развития некоммерческого сектора до патриотического воспитания и поддержки участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба ОП РБ.

«Нас связывают экономические, исторические и культурные связи, поэтому наш диалог сегодня был очень важным и востребованным. Встреча прошла плодотворно и дружелюбно. Это начало нового пути, который дает возможности для создания совместных проектов. Мы будем работать вместе по поддержке наших ребят в зоне СВО и их семей, по развитию НКО-сектора», — прокомментировала итоги встречи председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина.

Глава челябинской делегации Николай Дейнеко подчеркнул, что визит носит не просто рабочий характер, но и направлен на изучение успешных практик соседей.

«Мы сегодня приехали не только с рабочим визитом, но и за огромным опытом Башкортостана, за смыслами. Наше взаимодействие выходит на новый принципиальный уровень. У обеих сторон есть чем поделиться и в вопросах развития гражданского общества, и в вопросах патриотического воспитания. Уверен, наше партнерство будет полезно жителям обоих регионов. Наша общая задача — мы вместе приближаем победу, поддерживаем бойцов, собираем гуманитарную помощь. Теперь очень важно, чтобы председатели комиссий плотно взаимодействовали между собой», — отметил Николай Дейнеко.

Кульминацией двухдневного визита станет подписание соглашения между Общественными палатами, запланированное на 26 февраля. Документ заложит основу для проведения совместных мероприятий и регулярного обмена опытом.

В пятницу члены Общественной палаты Башкирии также посетят День НКО и примут участие в научно-практической конференции «Патриотическое воспитание и поддержка СВО: опыт участия общественных организаций Республики Башкортостан и Челябинской области».

Стоит отметить, что нынешняя встреча стала логичным продолжением диалога, начатого ранее. В июле 2025 года Данияр Абдрахманов, занимавший тогда пост председателя ОП РБ, встречался в Уфе с членом Общественной палаты РФ и Челябинской области Евгением Андреевым. А в ноябре член ОП РФ, заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Рамиль Рахимов участвовал в обсуждении сотрудничества НКО и власти с губернатором Челябинской области.

Фото: пресс-служба ОП РБ.