Историк Сергей Наумов прочитал лекцию по военной истории России для учащихся ПФО

Мероприятие прошло в рамках проекта Российского общество «Знание» при содействии реготделения РВИО, сообщает пресс-служба СГТУ. Слушателями стали почти тысяч школьников и студентов ПФО. тысяч обучающихся школ, колледжей, техникумов и вузов ПФО. Как отметили организаторы, впервые в рамках проекта проводится столь масштабная лекция с охватом всех регионов округа.

В своей лекции Сергей Наумов затронул разные исторические периоды – с момента объединения русских земель вокруг Москвы и до наших дней. Он рассказал о ключевых событиях военной истории страны, повлиявших на дальнейшую судьбу России.

«Военная история России — это история великой страны и великого народа, она отражает формирование и развитие нашего государства, — подчеркнул спикер. — Без мощной армии мы не представляем себе нашей страны, ведь так было предопределено и историческими, и геополитическими факторами — во все времена Россия должна была показывать свою силу, чтобы противостоять разным угрозам. Сегодня российская армия снова ведет тяжелую упорную борьбу за нашу независимость и будущее всего народа! И победа будет за нами, потому что за нами — правда!»

Фото: пресс-служба СГТУ.