20 Февраля , 15:31

Михаил Блажевич: Бойцы из Башкирии достойно выполняют свой воинский долг

Накануне Дня защитника Отечества отличившиеся военнослужащие и сотрудники военкоматов получили государственные награды из рук главы республики Радия Хабирова. Это событие прокомментировал «РБ» военный комиссар республики Михаил Блажевич.

— Башкирия всегда отличалась своими воинами, это у нас в традициях. Еще с древних времен наши воины были одними из лучших, ими можно гордиться и сегодня. Очень многие командиры присылают нам благодарственные письма, хорошо отзываясь о бойцах, которые достойно выполняют свой воинский долг. У нас в республике учреждены специальные награды. Военнослужащие, которые принимают участие в специальной военной операции, по ходатайству командиров частей награждаются орденом и медалью генерала Шаймуратова.

Такого количества именных батальонов нет ни в одном регионе. Начинали с батальонов имени Шаймуратова и Доставалова, сейчас в боевых действиях участвует самый большой полк «Башкортостан», таких в стране больше нет. И они успешно выполняют боевые задачи.

Республика, со своей стороны, тоже помогает бойцам. Отправлено более полутора сотен гуманитарных конвоев, сотни тонн грузов различного назначения, налажена система взаимодействия с частями. Конвои идут по заявкам наших бойцов, которые обозначают, что им необходимо. В зону СВО также выезжают главы муниципалитетов, творческие коллективы. И наши военнослужащие чувствуют поддержку, знают, что республика с ними, — подчеркнул Михаил Блажевич.

Добавим здесь же, что военный комиссар республики удостоен ордена Салавата Юлаева.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
