Жителям Башкирии предложили стать наставниками для ребят из детских центров

В проекте могут принять участие жители Уфы, Белебея, Бирска, Ишимбая, Салавата, Стерлитамака, Учалов, а также сел Большой Куганак Стерлитамакского района, Шабаево Бураевского района и Юмагузино Кугарчинского района.

Наставниками могут стать люди старше 24 лет. Для участия в программе нужно заполнить анкету по ссылке: bit.ly/3JS5pnq. Волонтеры проходят обучение и получают поддержку специалистов.

На сегодня 310 подростков из десяти детских центров республики уже обрели наставников. Старшего друга ждут еще 50 ребят.

«Для подростка, который живет в учреждении, очень важно, чтобы рядом был свой взрослый, который интересуется его жизнью, знает его увлечения, может поддержать в трудную минуту. Наставники помогают ребятам поверить в себя, стать увереннее. Мы благодарны каждому, кто готов прийти в проект, и ждем новых участников», — отметила замминистра семьи, труда и соцзащиты населения Ирина Небогатова.

Проект «Близкий взрослый» реализуется на президентский грант и способствует реализации национального проекта «Семья».