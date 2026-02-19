0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
19 Февраля , 11:25

Жителям Башкирии предложили стать наставниками для ребят из детских центров

Наставник должен подготовить подростка к самостоятельной жизни, научив обыденным вещам: совершать покупки, готовить еду, платить за квартиру, записываться к врачу, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения.

Министерство семьи, труда и соцзащиты населения.
Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения.

В проекте могут принять участие жители Уфы, Белебея, Бирска, Ишимбая, Салавата, Стерлитамака, Учалов, а также сел Большой Куганак Стерлитамакского района, Шабаево Бураевского района и Юмагузино Кугарчинского района.

Наставниками могут стать люди старше 24 лет. Для участия в программе нужно заполнить анкету по ссылке: bit.ly/3JS5pnq. Волонтеры проходят обучение и получают поддержку специалистов.

На сегодня 310 подростков из десяти детских центров республики уже обрели наставников. Старшего друга ждут еще 50 ребят.

«Для подростка, который живет в учреждении, очень важно, чтобы рядом был свой взрослый, который интересуется его жизнью, знает его увлечения, может поддержать в трудную минуту. Наставники помогают ребятам поверить в себя, стать увереннее. Мы благодарны каждому, кто готов прийти в проект, и ждем новых участников», — отметила замминистра семьи, труда и соцзащиты населения Ирина Небогатова.

Проект «Близкий взрослый» реализуется на президентский грант и способствует реализации национального проекта «Семья».

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru