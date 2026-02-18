0 °С
18 Февраля , 11:20

Общественники Башкирии прокомментировали новый закон об иностранных вывесках

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу поправки к закону о государственном языке, которые существенно ограничивают использование иностранных слов в публичном пространстве. Новые требования затронут вывески, таблички, указатели, а также контент сайтов и мобильных приложений, ориентированных на российских потребителей.

Как сообщает «Газета.Ru», бизнесу предстоит выбирать один из двух легальных сценариев: либо дублировать иностранные названия на русском языке, либо регистрировать товарный знак с оригинальным наименованием. По общему правилу, основной текст теперь должен быть на русском, а иностранный язык допускается только в качестве дубляжа, равнозначного по смыслу и визуальному оформлению. Это означает, что русский текст нельзя делать мельче, бледнее или менее заметным, чем иностранный.

Для одних компаний новые правила станут поводом для ребрендинга и «наведения порядка» в фирменном стиле, для других же могут обернуться серьезными финансовыми потерями, если подготовка к переходному периоду начнется слишком поздно.

Общественная палата Башкирии поддерживает инициативу, подчеркивая ее социальную и воспитательную значимость.

«Государство в данном случае действует в интересах общества. Люди не должны гадать, что написано на фасаде здания. Особенно это важно для старшего поколения, а также для детей и молодежи — в рамках патриотического воспитания. Когда они видят вокруг родной язык, а не иностранные слова, это воспитывает уважение к своей стране», — прокомментировала предстоящие изменения председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина.

Эксперт также обратила внимание на сбалансированный подход законодателей: «В то же время государство разрешает оставить иностранные названия, если бренд зарегистрирован или используется как перевод. Это говорит о том, что мы не изолируемся от мира, но ставим свой язык на первое место».

Фото: пресс-служба ОП РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
