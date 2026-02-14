В Башкирии открылись еще две «Молочные кухни»

Один из пунктов запущен в благовещенском торговом центре, а для второго учалинцы приспособили отдельное специально оборудованное помещение. Таким образом на сегодняшний день в регионе действуют 134 «Молочные кухни».

«Мы намерены продолжать эту работу, договариваться с федеральными сетями. В большинстве из них уже можно найти детскую молочную продукцию из натурального сырья.

Приятно наблюдать, как развиваются проекты, которые мы начинали практически с нуля. «Молочную кухню» в республике возродили в 2019 году. С той поры она стала хорошим подспорьем для семей с детьми. За минувший год бесплатно продукцию получили 20,8 тысячи жителей республики, в том числе более 1,5 тысячи – члены семей участников СВО. Всего за семь лет молочными продуктами были обеспечены 120 тысяч человек.

Кроме того, «Молочная кухня» стала популярным брендом, которому люди доверяют. Это помогает предприятию развиваться дальше. Теперь здесь выпускается не только детская продукция. В ассортименте молоко, сладкие йогурты, масло, кефир, кондитерские изделия, и даже квас.

Завод в Белорецке производит сыры, на площадке в Верхних Кигах к лету планируют выпускать классический и медовый кумыс», – отметил глава республики.

Радий Хабиров также рассказал о пилотном проекте – это производство бесплатного лечебного питания для детей с дефицитом массы тела. Сейчас прорабатываются детали этой инициативы.

Фото со страницы vk.com/radiyhabirov.