0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
10 Февраля , 18:02

Многодетная мама из Уфы запустит проект «Дом семьи и традиций»

Психолог, бизнес-леди и многодетная мама Резида Зайнуллина считает, что семья и традиции — главные ценности в жизни.

Многодетная мама из Уфы запустит проект «Дом семьи и традиций»
Многодетная мама из Уфы запустит проект «Дом семьи и традиций»

В 2022 году Резида Зайнуллина открыла центр семейного благополучия и здоровья «Семья под ключ», который стал оказывать психологическую помощь семьям. Спустя год она основала некоммерческую организацию под таким же названием и запустила ряд социальных проектов: «Семейный компас» по подготовке к семейной жизни студенческой молодежи, «Мой мир семьи» для молодоженов.

Сейчас Резида Зайнуллина работает над проектами «Сила семьи участников СВО» и «Дом семьи и традиций».

— Меня очень беспокоит тенденция роста количества разводов, снижение ценности брака среди молодежи. Я верю, что проект «Дом семьи и традиций» способен внести значимый вклад в решение этой проблемы. Он станет центром притяжения семей, местом, где будут зарождаться новые семьи с учетом культурных традиций нашего народа, — поясняет она.

Резида Зайнуллина родилась в обычной семье: папа был инженером-конструктором, мама — воспитателем в детском саду. На семейные ужины и другие мероприятия собиралась вся родня.

— Еще совсем юной девушкой я мечтала, что у меня будет большая дружная семья. Поступила в аграрный институт на экономиста, здесь же встретила своего будущего супруга. На пятом курсе вышла замуж, а после защиты дипломов мы вместе уехали на родину мужа в город Белебей. Вскоре в семье родился сын, а молодой папа получил предложение о работе в Уфе. В 2003 году родилась дочь, а еще через пять лет — младшая дочь. Я посвящала себя семье: занималась детьми, создавала уют в доме, поддерживала мужа, который, имея за спиной надежный тыл, делал карьеру. Несмотря на семейные заботы, я не оставляла работу бухгалтером. Развивалась в профессиональной деятельности, как жена, мама, хозяйка, старалась сочетать дом, детей, работу. И всегда в приоритете для меня было благополучие семьи, — отмечает Резида Зайнуллина.

Думая о свободном графике, она стала индивидуальным предпринимателем — занялась изготовлением натуральных чаев с добавлением трав и ягод. А затем освоила профессию психолога.

— Мне нравилось помогать людям, где-то поддержкой, где-то советом. И я думаю, что это решение мне пришло благодаря моим детям, моей семье. Семья, дети не являются помехой для социального развития женщины или ее карьеры, это, наоборот, вдохновители и мотиваторы. Ну а если в семейной жизни случаются кризисы, всегда можно обратиться к специалистам, — говорит она.

Фото из личного архива Резиды Зайнуллиной.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru