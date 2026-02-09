В Уфе журналистам показали новое помещение фонда «Защитники Отечества»

— Рядом находятся министерства и ведомства, что очень удобно для участников СВО: они приезжают туда по делам и могут сразу зайти к нам, — пояснила руководитель филиала фонда Гульнур Кульсарина, которая провела для журналистов мини-экскурсию.

В просторном холле можно сразу подписать документы на обработку персональных данных, выпить чая или кофе. В соседнем помещении работают социальные координаторы, представители ведомств и организаций, юристы. Здесь также оборудован небольшой детский уголок.

В отдельном кабинете разместился военно-социальный центр для действующих военнослужащих. Это подведомственное учреждение министерства обороны, и сюда могут обратиться бойцы, находящиеся на реабилитации или в отпуске.

В презентационной комнате ветераны СВО могут ознакомиться и подать заявку на систему «умный дом», специализированное рабочее место с компьютером, технические средства реабилитации — коляски, протезы и прочие. Кроме того, они могут бесплатно получить адаптивную одежду, а также спортивную экипировку и инвентарь — боб-сани, лыжи, палки, биатлонную установку, оборудование для следж-хоккея.

В новом помещении также предусмотрена зона психологической разгрузки с комнатой релакса, где с ребятами работают психологи.

Добавим, что прежнее помещение по улице Мингажева, 107 также осталось за фондом: там принимают ветеранов с инвалидностью и членов семей погибших без вести.