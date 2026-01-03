-9 °С
3 Января , 17:09

В Башкирии стало меньше детей-сирот

В минувшем году количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось на 6,7 процента, сообщает пресс-служба правительства.

Правительство РБ.
Фото: Правительство РБ.

Сейчас на попечении государства находятся 9 263 ребенка. Большинство из них — 94,1 процента — воспитываются в замещающих семьях.

— Почти на 16 процентов уменьшилось количество ребят, которые пока живут в детских учреждениях в ожидании новой семьи. В целом за последние пять лет количество детей-сирот сократилось на 19 процентов. Наша цель — чтобы у каждого ребенка был свой дом. И все больше детей его обретают, — отметила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

В республике также стало меньше «социальных» сирот, чьи родители не могут о них заботиться. Их доля сократилась с 61 процента до 55,6 процента. Этого удалось достичь благодаря развитию системы ранней помощи и поддержке кровных семей.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
