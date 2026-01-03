-9 °С
3 Января , 17:51

В Башкирии более 440 школ получили цифровое пространство

Провайдер обеспечил школы доступом к сети передачи данных с фильтрацией нежелательного контента, точками Wi-Fi и видеонаблюдением, сообщает пресс-служба правительства.

Правительство РБ.
Фото: Правительство РБ.

Работы проходили в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».  

— В прошлом году мы охватили 441 школу, в планах на 2026 год — еще 121 учебное заведение. К 2030 году программа должна быть реализована почти в 2 тысячах школ, — сообщил министр цифрового развития госуправления Геннадий Разумикин.  

Специалисты компании установили 5 693 точки доступа Wi-Fi, 1 682 камеры видеонаблюдения и 452 видеорегистратора. Педагоги получили возможность выхода в сеть с мобильных устройств, учащиеся — доступ к образовательным ресурсам. Скорость передачи данных составляет не менее 100 Мбит/с в городских школах и не менее 50 Мбит/с — в малых населенных пунктах.

— Работы длились пять месяцев. До каждой школы нужно было протянуть «оптику», построить внутри распределительную сеть. В проекте были задействованы 14 сервисных центров компании, — пояснил гендиректор ПАО «Ростелеком» в РБ Сергей Нищев.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
