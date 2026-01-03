Радий Хабиров рассказал о фестивале «Тулуп Байрам»

«Сегодня в визит-центре «Тура-хан» состоялся фестиваль «Тулуп Байрам». Его главная цель — показать красоту башкирского зимнего костюма, прежде всего старинного. Тулупы, шали, валенки — главные герои этого праздника», — отметил Радий Хабиров.

Место для «Тулуп Байрам» выбрано не случайно: визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций стал точкой притяжения для жителей и гостей республики.

«Будем развивать эту территорию дальше, организовывать новые яркие мероприятия», — пообещал глава республики.

Фестивали, концерты, народные гуляния, игры на свежем воздухе для детей и взрослых в эти дни проходят в каждом городе и районе. Новогодний календарь размещен на сайте «Культурный мир Башкортостана».