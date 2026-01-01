Для тех, кто не успел: как написать письмо Деду Морозу в новогодние каникулы

Письмо Деду Морозу можно написать с помощью сервиса электронных заказных писем. Для этого не потребуется конверт и марка. Послание в цифровом виде почта доставит за пару секунд.

Алгоритм отправки очень простой: нужно зайти на сайт zakaznoe.pochta.ru, подключить сервис «Электронные заказные письма» через Госуслуги, если он ещё не активизирован, в поле «Получатель» выбрать вариант: «Дедушке Морозу» и адрес автоматически появится. Далее следует написать своё самое заветное желание, загрузить рисунок и отправить электронное послание.

«Дед Мороз из Великого Устюга хорошо знаком с цифровыми технологиями почты. Он давно уже подключился к сервису электронных заказных писем, а значит отправленные ему цифровые письма почтовики не будут распечатывать и доставлять в резиденцию, он получит их мгновенно на свою электронную почту», ― рассказал директор регионального управления «Почты России» Ленард Шафиков.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой регионального управления «Почты России».