-9 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
1 Января , 20:57

Для тех, кто не успел: как написать письмо Деду Морозу в новогодние каникулы

Жители Башкирии, которые не успели в декабре отправить по почте послание главному волшебнику страны, могут это сделать, не выходя из дома на новогодних праздниках. Почтовики рассказали, как современные почтовые технологии поддерживают добрую новогоднюю традицию.

Для тех, кто не успел: как написать письмо Деду Морозу в новогодние каникулы
Для тех, кто не успел: как написать письмо Деду Морозу в новогодние каникулы

Письмо Деду Морозу можно написать с помощью сервиса электронных заказных писем. Для этого не потребуется конверт и марка. Послание в цифровом виде почта доставит за пару секунд.

Алгоритм отправки очень простой: нужно зайти на сайт zakaznoe.pochta.ru, подключить сервис «Электронные заказные письма» через Госуслуги, если он ещё не активизирован, в поле «Получатель» выбрать вариант: «Дедушке Морозу» и адрес автоматически появится. Далее следует написать своё самое заветное желание, загрузить рисунок и отправить электронное послание.

«Дед Мороз из Великого Устюга хорошо знаком с цифровыми технологиями почты. Он давно уже подключился к сервису электронных заказных писем, а значит отправленные ему цифровые письма почтовики не будут распечатывать и доставлять в резиденцию, он получит их мгновенно на свою электронную почту», ― рассказал директор регионального управления «Почты России» Ленард Шафиков.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой регионального управления «Почты России».

Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru