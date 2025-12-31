-8 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
31 Декабря 2025, 16:51

Представители Духовного управления мусульман Башкирии побывали в Мариуполе

Представители Духовного управления мусульман РБ завершили особую духовно-гуманитарную миссию в Мариуполе «Забота».

Представители Духовного управления мусульман Башкирии побывали в Мариуполе
Представители Духовного управления мусульман Башкирии побывали в Мариуполе

Как сообщил в соцсетях Айнур хазрат Кадымов, имам-мухтасиб города Кумертау и Куюргазинского района, операция забота длилась 10 дней.

«Наши уважаемые Нурия апай и Фаиз агай Халиловы, Расима апай Халитова трудились не покладая рук, неся людям не только необходимую помощь, но и живое человеческое тепло. Посещения дома престарелых и поддержка одиноких стариков стали встречами, наполненными разговорами, воспоминаниями и тем вниманием, в котором так нуждается душа. Были и визиты в детский дом — туда, где особенно важно почувствовать заботу и участие.

Отдельной частью миссии стало восстановление разрушенных домов: шаг за шагом, кирпич за кирпичом возвращались не только стены, но и вера людей в завтрашний день.

Мы искренне гордимся тем, что представители нашего джамаата смогли внести свою долю добра в это благое дело» – написал представитель духовенства республики.

Фото: соцсети ДУМ РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru