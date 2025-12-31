Представители Духовного управления мусульман Башкирии побывали в Мариуполе

Как сообщил в соцсетях Айнур хазрат Кадымов, имам-мухтасиб города Кумертау и Куюргазинского района, операция забота длилась 10 дней.

«Наши уважаемые Нурия апай и Фаиз агай Халиловы, Расима апай Халитова трудились не покладая рук, неся людям не только необходимую помощь, но и живое человеческое тепло. Посещения дома престарелых и поддержка одиноких стариков стали встречами, наполненными разговорами, воспоминаниями и тем вниманием, в котором так нуждается душа. Были и визиты в детский дом — туда, где особенно важно почувствовать заботу и участие.

Отдельной частью миссии стало восстановление разрушенных домов: шаг за шагом, кирпич за кирпичом возвращались не только стены, но и вера людей в завтрашний день.

Мы искренне гордимся тем, что представители нашего джамаата смогли внести свою долю добра в это благое дело» – написал представитель духовенства республики.

Фото: соцсети ДУМ РБ.