Владимир Путин присвоил почётные звания лучшим специалистам Башкирии

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» удостоен директор ООО «Бишинды» в Туймазинском районе Вингаль Фазлиахметов.

Артистке Национального оркестра народных инструментов Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Гульнаре Назиуллиной за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоено звание «Заслуженной артистки РФ».

За заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу начальник Хайбуллинской районной ветеринарной станции Ишмурза Баймурзин награжден званием «Заслуженный ветеринарный врач РФ».

За заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу генеральному директору ООО «Чишминский маслоэкстракционный завод» Айдару Якупову присвоено почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии».

Указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Фото: Kremlin.ru.