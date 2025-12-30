-8 °С
30 Декабря , 11:50

В Уфе кадровый центр провёл новогоднюю акцию в автобусе

Необычная акция прошла на маршруте № 75 «ТСК «Пушкинский» — «Амстар», сообщили в республиканском центре занятости населения.

Республиканский центр занятости населения.
Фото: Республиканский центр занятости населения.

Дед Мороз и Снегурочка из кадрового центра «Работа России» при поддержке «Башавтотранса» превратили обычный рейс в праздничный. Они поздравляли пассажиров, раздавали подарки, пели песни и читали стихи. А заодно пассажиры узнали о возможностях, которые предоставляет служба занятости.

Кадровый центр помогает не только найти работу, но и пройти обучение, открыть свой бизнес. Старшеклассники могут пройти профориентацию, а соискатели — принять участие в мероприятиях мужского, женского и молодежного клубов.

В нынешнем году за помощью обратились 37 тысяч человек, трудоустроена 21 тысяча жителей. Сегодня в базе доступны 30 тысяч вакансий.

Все центры «Работа России» прошли модернизацию. Также действует  единая цифровая платформа trudvsem.ru.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
