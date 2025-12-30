В Башкирии начала действовать первая ледовая переправа

Переправа расположена между селами Абызово и Караидель. Ее протяженность — 280 метров, грузоподъемность — три тонны. Для движения предусмотрена одна полоса шириной 50 м.

В МЧС региона напомнили: на ледовой переправе нельзя останавливаться, совершать обгоны, разворачиваться, а также превышать установленную скорость. Перед выездом на лед отстегни ремни безопасности, детей возьми на руки. Открой замки дверей автомобиля и, по возможности, окна.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в прошлом году данная переправа была открыта уже 20 декабря. В этот раз лед набрал необходимую толщину лишь к предпоследнему дню года.

Фото: МЧС РБ.