29 Декабря , 10:40

Проекты из Башкирии победили в конкурсе «Среда возможностей»

Стали известны победители федерального закрытого конкурса «Среда возможностей». Конкурсный отбор проводился среди социально ориентированных некоммерческих организаций и учреждений.

В число лучших вошли 76 проектов из 37 регионов России. Победители получат комплексную поддержку: гранты на реализацию идей в размере до 750 000 рублей, возможность пройти специальную образовательную программу от Фонда Тимченко и поучаствовать в профильных мероприятиях, а также стажировки, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ.

Среди отмеченных экспертами проектов — три инициативы из Башкирии:

«Перезагрузка 2.0. Пространство роста» (АНО «ЦСОН «Благое дело»). Проект направлен на создание комплексной системы развития подростков через музыкальную деятельность и сенсорную интеграцию. Его цель — улучшение психоэмоционального состояния и раскрытие творческих способностей не менее чем у 100 детей в течение года.

«Родной край: карта открытий» (СОШ села Зирган Мелеузовского района). Инициатива нацелена на создание условий для развития и самореализации подростков деревни Верхнеюлдашево через экскурсионную работу, познавательные походы и исследование родного края.

«Янсат» (местное отделение РДРОО «Пионеры Башкортостана» по Янаульскому району). Проект ставит задачу развить творческие способности детей и подростков средствами театрального искусства, используя для постановок произведения русских сатириков — Михаила Салтыкова-Щедрина и Ивана Крылова.

Реализация поддержанных проектов начнется в январе-феврале 2026 года. Конкурс «Среда возможностей» является одним из инструментов поддержки гражданских инициатив, способствующих решению социально значимых задач и улучшению качества жизни в регионах России.

Фото: пресс-служба ОП РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
