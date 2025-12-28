-12 °С
28 Декабря , 21:58

В Уфе больше всех сможет заработать начальник СМУ

Центр занятости опубликовал очередной топ заработной платы и топ вакансий в Уфе.

По уровню заработной платы трудно обогнать устроившегося работать начальником строительно-монтажного участка в ООО «Энергосеть». Ему предлагают от 180 тысяч до 200 тысяч рублей.

Наладчики станков с программным управлением в АО «УАП «Гидравлика» и ведущий инженер-проектировщик в ООО «СибМир» будут получать до 120 тысяч рублей.

Под 100 тысяч — такая зарплата ждет бурильщиков и машиниста буровой установки, устроившихся в ООО «ТрубопроводСервис», а также заведующего пульмонологическим отделением в РДКБ.  

Больше всего свободных рабочих мест сейчас в ПАО «ОДК-УМПО» (1 425), в АО «УАП «Гидравлика» (151), в ООО «Строительная компания «Нинель»» (205).

Всего в Уфе насчитали 9 390 вакантных рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Фото: пресс-служба администрации Уфы.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
