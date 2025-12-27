-9 °С
Очередной гуманитарный конвой из Башкирии прибыл в зону СВО

Из Башкирии до зоны специальной военной операции успешно доехал 170-й гуманитарный конвой, сообщает заместитель премьер-министра РБ Ирек Сагитов.  

В составе колонны следовали 15 единиц техники. В состав груза вошли 17 автомобилей, 5 дронов «Кыш-бабай», генераторы, бензопилы, мобильная баня, пиломатериалы, маскировочные сети, окопные свечи, инструменты, материалы, питьевая вода, а также корма для животных.

Посылки предназначены для пострадавших в Курской области, а также мобилизованным и добровольцам на СВО.

В организации гуманитарной помощи приняли участие правительство республики, общественные организации, администрации шести муниципалитетов и неравнодушные жители Башкирии.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
