26 Декабря , 14:47

Жители Башкирии смогут оформить налоговый вычет за 2022 год до конца декабря

Налоговые вычеты позволят вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц, если речь идет о расходах на лечение и обучение, сообщили в УФНС по РБ.

Вычет также можно оформить, если гражданин приобретал жилье и земельные участки, оплачивал физкультурно-оздоровительные услуги и дополнительные меры по пенсионному обеспечению, проводил операции по индивидуальным инвестиционным счетам, участвовал в программе долгосрочных сбережений.

Обратиться за получением вычетов можно в течение трех лет по окончании календарного года, когда были произведены расходы. 31 декабря истекает срок подачи налоговой декларации для получения вычетов за 2022 год.

Представить налоговую декларацию и документы, подтверждающие расходы, можно через личный кабинет на сайте ФНС или в налоговый орган по месту регистрации.

Добавим, что вычет могут получить только граждане с официальным источником дохода, платившие НДФЛ.

Инфографика: УФНС по РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
