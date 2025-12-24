Уроженец Стерлитамака возглавил администрацию Оренбурга

Главой Оренбурга стал 36-летний уроженец Стерлитамака Альберт Юмадилов. Как сообщает официальный портал городской администрации, нового мэра избрали по результатам тайного голосования на внеочередном заседании Оренбургского городского Совета.

«Спасибо за оказанное доверие! Я сделаю все возможное, чтобы наш город стал лучше и комфортнее. Свои обязанности буду исполнять ответственно – интересы жителей для меня прежде всего», – заявил новоиспеченный глава администрации.

Ранее стерлитамаковец работал в системе исполнительной власти в Москве. С июля 2025 года временно исполнял обязанности главы Оренбурга.