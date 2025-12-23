На улице Сипайловской в Уфе построят новый жилой комплекс

Площадь территории составляет 41,9 гектара. Сейчас на ней располагаются многоквартирные жилые дома, школа, детская поликлиника и другие объекты. Все они будут сохранены. Под снос пойдут шесть некапитальных строений и гаражей.

На территории, примыкающей к улице Сипайловской, построят новый жилой комплекс из двух секций высотой 17 и 25 этажей, гараж-стоянку на 113 мест и подземную парковку на 129 мест. Также здесь планируется возвести здание суда и многоуровневую парковку на 220 мест.

Инфографика: Администрация Уфы.