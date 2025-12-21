-18 °С
21 Декабря , 10:07

Представительница Башкирии вошла в совет по градостроительному коду России

Исполнительный директор Ассоциации застройщиков РБ Адель Сайфуллина включена в экспертный совет по разработке и продвижению архитектурно-градостроительного кода России при Национальном центре «Россия», сообщили в пресс-службе центра.

На учредительном заседании экспертного совета замначальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич сообщил, что совет создан с целью формирования образа нашей эпохи, укрепления культурной идентичности через городскую среду. Свои усилия объединят государство, регионы, архитекторы, эксперты и инвесторы. 

Председателем экспертного совета избран ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский, председателем коллегии — исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

«Многогранность национальных культур и архитектурных стилей — это не просто эстетическая особенность, а живая, дышащая основа уникального архитектурно-визуального ландшафта нашей страны. Сегодня мы видим в этом не только культурную ценность, но и мощную платформу для формирования символики регионального уровня — от элементов национального орнамента в фасадах общественных зданий до концепций благоустройства, вдохновленных традиционным укладом жизни», — отметила Адель Сайфуллина, выступая на заседании с докладом.

Участие представительницы Башкирии в работе совета обеспечит представительство профессионального сообщества застройщиков региона на федеральном уровне.

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия».

Автор: Галина ТРЯСКИНА
