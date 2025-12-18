-16 °С
18 Декабря , 10:55

В Уфе бойцов полка «Башкортостан» проводили в зону СВО после отпуска

Церемония централизованной отправки военнослужащих мотострелкового полка «Башкортостан» в район выполнения боевых задач состоялась на площади перед спорткомплексом «Уфа-Арена».

Два комфортабельных автобуса, предоставленных «Башавтотрансом», доставят в зону СВО 90 бойцов, находившихся в двухнедельном отпуске.

— Я заключил контракт и воюю уже третий год, домой приезжаю не впервые. Что касается отпуска, то я просто отдыхал и отлично провел время. А еще у меня двое детей, которые учатся в девятом классе и в колледже, им тоже нужно внимание, — рассказал боец с позывным «Бурик».

Пока один из военнослужащих размещает вещи в автобусе, мы общаемся с его братом.

— Рустем служит уже три года. В отпуске в основном проходил лечение — он был несколько раз ранен. У него подрастает дочка, но с ее мамой жизнь не заладилась. Надеюсь, когда он вернется домой, все образуется, — пояснил он.

Тем временем на площади объявляется построение. С приветственными словами к бойцам обращается военный комиссар Октябрьского и Советского районов Уфы подполковник Вадим Виноградов. Он желает ребятам успешной службы и выполнения боевых задач.

— То, что вы сейчас делаете на поле боя, во многом определяет ту политику, которую ведут наши дипломаты и руководство государства. Они стараются посадить за стол переговоров нацистскую Украину и Запад, который ее поддерживает. Я уверен, что вашими усилиями эта задача будет выполнена и наша страна одержит победу, — отметил военный комиссар.

Вадим Виноградов также подчеркнул, что республика делала, делает и будет делать все для того, чтобы условия военной службы были для бойцов более комфортными. Для этого им регулярно отправляют гуманитарные грузы. В заключение он пожелал ребятам вернуться с победой и продолжить мирную жизнь.

Бойцам дают десять минут, чтобы попрощаться с родными — женами, детьми, родителями, и автобусы отправляются в путь.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
