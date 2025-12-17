-16 °С
17 Декабря , 09:19

В Башкирии у многодетных мам увеличится пенсия

Поправки в закон предусматривают, что при оформлении пенсии будут учитываться периоды ухода за всеми детьми без ограничений, сообщили в отделении Социального фонда по РБ.

Сейчас в стаж мамы входят периоды ухода за четырьмя детьми. Начиная с 2026 года будет также учитываться уход за пятым и последующими детьми.

Новые правила распространяются и на действующие назначения. Мамы пяти и более детей, уже получающие страховую пенсию, могут подать заявление на ее перерасчет. В большинстве случаев это делается по дистанционному согласию, но заявление можно также подать через портал госуслуг или в клиентской службе отделения Соцфонда.

При обращении за перерасчетом в декабре повышенную пенсию многодетные мамы начнут получать уже с января.

Всего в республике 23,5 тысячи матерей, у которых пять и более детей. Все они проинформированы о возможности повышения выплат.

Фото: Отделение Соцфонда по РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
