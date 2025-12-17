В Башкирии у многодетных мам увеличится пенсия

Сейчас в стаж мамы входят периоды ухода за четырьмя детьми. Начиная с 2026 года будет также учитываться уход за пятым и последующими детьми.

Новые правила распространяются и на действующие назначения. Мамы пяти и более детей, уже получающие страховую пенсию, могут подать заявление на ее перерасчет. В большинстве случаев это делается по дистанционному согласию, но заявление можно также подать через портал госуслуг или в клиентской службе отделения Соцфонда.



При обращении за перерасчетом в декабре повышенную пенсию многодетные мамы начнут получать уже с января.



Всего в республике 23,5 тысячи матерей, у которых пять и более детей. Все они проинформированы о возможности повышения выплат.

Фото: Отделение Соцфонда по РБ.