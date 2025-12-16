В Башкирии подвели итоги общественных проектов в сфере здравоохранения

На мероприятии, в котором приняли участие более 60 представителей власти, медиков, общественников и журналистов, были представлены результаты ключевых социальных проектов: «ЗдравКонтроль», «Забота о будущем», «Открытый роддом» и «Заботливая женская консультация», сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ.

Основным докладчиком выступила руководитель рабочей группы «ЗдравКонтроль», председатель профильной комиссии Общественной палаты РБ Диана Фарахова. Она отметила, что проект стал действенным инструментом независимой оценки. В этом году эксперты проверили 11 медицинских организаций (20 подразделений), сфокусировавшись на доступности среды для маломобильных граждан.

«Были выявлены системные вопросы: сложная навигация, отсутствие тактильных указателей, несоответствующие стандартам санузлы, — отметила Фарахова. — Для их решения разработана «Дорожная карта по улучшению информационной открытости и доступности медорганизаций». Наша цель — к 2030 году обеспечить единые высокие стандарты комфорта для всех пациентов».

Участники заседания также поделились успехами других инициатив:

«Открытый роддом» и «Заботливая женская консультация»: более половины роддомов и 70% женских консультаций Башкортостана уже работают по новым стандартам, основанным на принципах уважения, доверия и открытости к пациентам.

«Забота о будущем»: проект по укреплению репродуктивного здоровья молодежи охватил более 1000 участников лекций. Медицинские осмотры прошли 500 юношей и девушек, 72 человека были направлены на углубленное обследование. Для широкой аудитории запущен бесплатный онлайн-курс «Сохранение репродуктивного здоровья».

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения благодарственными письмами и грамотами самых активных участников проектов — главных врачей, общественных деятелей и представителей органов власти, чья работа способствует позитивным изменениям в региональном здравоохранении.

Справка

Общественный проект «ЗдравКонтроль» реализуется в Башкирии с 2024 года под эгидой Общественной палаты региона. Его цель — независимая экспертиза доступности и качества медицинской помощи и выработка рекомендаций по их повышению.

Фото: пресс-служба ОП РБ.