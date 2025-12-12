В Уфе прошёл круглый стол, посвящённый национально-культурным объединениям

Профессор Булат Азнабаев в своем докладе «Концепция истории Башкортостана» предлагает применять метод «исторической антропологии», актуальный для Башкортостана «с его этническим многообразием, полукочевыми традициями, своеобразной системой сакрального пространства и правовых обычаев». Эти идеи уже активно обсуждаются в научно-экспертной среде республики.

Виталий Воропанов (Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Челябинск), Ахмет Ярлыкапов (Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации) и Эльвина Рязанова (Институт этнологии и антропологии Российской академии наук им. Н.Н. Миклухо-Маклая) рассмотрели вопросы исторической памяти, культуры и права, их роль в формировании гражданской идентичности, а также проанализировали риски, связанные с актуализацией конфликтных эпизодов прошлого.

Азамат Буранчин в своем докладе «Деятельность этносепаратистских акторов за рубежом в условиях Специальной военной операции» провел системный анализ их деструктивной деятельности и отметил необходимость сохранения исторической памяти. Азат Бердин в докладе «Россия и Башкортостан на переломе эпох: философские смыслы и исторические аналогии» отметил необходимость использования новых подходов к исследованию истории России и Республики Башкортостан и развития общероссийской идентичности.

В ходе работы круглого стола обсудили историю как основу национального единства. Участники сошлись во мнении, что в ответ на попытки искажения общего прошлого, ключевая задача — формирование достоверного и консолидирующего исторического нарратива. Эксперты обсудили конкретные методы борьбы с фальсификациями и роль науки в защите исторической правды. В итоге эксперты сошлись на том, что прочная общегражданская идентичность строится не на отрицании, а на гармоничном сочетании этнокультурного многообразия и общей исторической судьбы народов России.

— 30-летие Всемирного курултая башкир стало хорошим поводом для проведения экспертной дискуссии о роли национально-культурных объединений нашей страны в условиях геополитических вызовов. Спекулирование на вопросах истории является одним из основных инструментов врагов нашей Родины. В этой связи укрепление единства многонационального народа России через противодействие попыткам фальсификации истории и защиты исторической правды, а также формирование консолидированного подхода к защите традиционных ценностей и суверенитета страны должны являться ключевыми целями деятельности национально-культурных объединений Российской Федерации. Что собственно и отражено в принятой пару недель назад Стратегии государственной национальной политики до 2036 года, — отметил И.о. ректора Башкирской академии госслужбы и управления при главе РБ Азат Бадранов.

Фото: БАГСУ