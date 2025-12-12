-16 °С
12 Декабря , 18:08

В Уфе прошла презентация седьмого тома антологии «Башкирия в русской литературе»

Презентация состоялась в детской библиотеке № 17 имени Мурата Рахимкулова и была посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося ученого.

Подготовкой уникальной антологии «Башкирия в русской литературе» занимался основоположник литературного краеведения Мурат Рахимкулов. Всего было выпущено шесть томов, последний из которых вышел в свет в 2004 году.

Решение о возобновлении выпуска антологии было принято в 2022 году. Седьмой том был издан в октябре нынешнего года в издательстве «Китап». В него вошли произведения более чем тридцати авторов — писателей и поэтов конца ХХ века и современных. Это Анатолий Генатулин, Камиль Зиганшин, Роберт Паль, Александр Филиппов, Михаил Чванов, Юрий Горюхин, Алла Докучаева, Сергей Круль, Борис Павлов, Петр Храмов, Светлана Чураева и другие. Вошедшие в антологию произведения повествуют об истории республики, ее культуре, традициях народов, которые здесь живут. 

Приветственный адрес председателя Госсобрания — Курултая республики Константина Толкачева зачитал заместитель руководителя секретариата парламента Науфал Янбухтин. Авторы-составители седьмого тома — кандидат филологических наук, доцент УУНиТ Ирена Кульсарина и внук ученого Евгений Рахимкулов рассказали о том, что издание книги далось очень нелегко, но проект это уникальный. Слово было также предоставлено авторам произведений, вошедших в антологию, писателям и краеведам.

Издание выпущено тиражом 500 экземпляров и вызвало большой интерес. Более 150 книг уже раскуплено.

Фото автора.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
