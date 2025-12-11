-16 °С
11 Декабря , 10:39

Жителей Уфы приглашают на праздник, посвящённый Дню башкирского языка

Праздник состоится 14 декабря в ТЦ «Мега».

Для гостей будут работать различные площадки: мастер-классы, выступления аниматоров, интерактивы, викторины, игры. Желающие смогут попробовать изготовить национальный музыкальный инструмент курай вместе с умельцами Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова. Ведущий мероприятия — актер Национального молодежного театра РБ Шагит Хамматов.

Увлекательная программа ждет и малышей. Актеры Башкирского государственного театра кукол покажут спектакль «Гадкий утенок», а вокальная студия «Тамыр» и воспитанники башкирского детского сада «Гаилэ» выступят с концертными номерами.

Гвоздь праздничного шоу — концерт этно-группы «Хазина».

В течение праздника будет работать фотозона, где участники мероприятия смогут сделать памятные фотографии.

Начало — в 12.00 (0+).

Как напомнили в АНО по сохранению и развитию башкирского языка, выступившем организатором праздника, День башкирского языка ежегодно отмечается 14 декабря на основании указа главы Республики Башкортостан от 29 октября 2019 года отмечается.

Иллюстрация: АНО по сохранению и развитию башкирского языка.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
