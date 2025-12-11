Жителей Башкирии призвали встретить Новый год без долгов по налогам

Не уплаченная вовремя сумма налога теперь считается задолженностью и ежедневно увеличивается за счет пеней. Их размер составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки. Должникам в итоге придется заплатить не только основную сумму долга, но и накопившиеся пени.

Проверить наличие или отсутствие налоговой задолженности можно через личный кабинет на сайте ФНС, в мобильном приложении «Налоги ФЛ» или в налоговой инспекции.

Погасить задолженность можно через личный кабинет, в мобильном приложении «Налоги ФЛ», в банковских приложениях, платежных терминалах или в отделениях банков.

В случае неуплаты средства могут списать со счетов. Кроме того, должникам придется заплатить судебные издержки и исполнительский сбор. Лучше всего встретить Новый год без долгов по налогам, отметили в налоговой службе.

Инфографика: УФНС по РБ.