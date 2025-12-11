-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
11 Декабря , 10:58

Жителей Башкирии призвали встретить Новый год без долгов по налогам

Срок уплаты имущественных налогов за 2024 год истек 1 декабря, сообщили в УФНС по РБ.

Жителей Башкирии призвали встретить Новый год без долгов по налогам
Жителей Башкирии призвали встретить Новый год без долгов по налогам

Не уплаченная вовремя сумма налога теперь считается задолженностью и ежедневно увеличивается за счет пеней. Их размер составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки. Должникам в итоге придется заплатить не только основную сумму долга, но и накопившиеся пени.

Проверить наличие или отсутствие налоговой задолженности можно через личный кабинет на сайте ФНС, в мобильном приложении «Налоги ФЛ» или в налоговой инспекции.

Погасить задолженность можно через личный кабинет, в мобильном приложении «Налоги ФЛ», в банковских приложениях, платежных терминалах или в отделениях банков.

В случае неуплаты средства могут списать со счетов. Кроме того, должникам придется заплатить судебные издержки и исполнительский сбор. Лучше всего встретить Новый год без долгов по налогам, отметили в налоговой службе.

Инфографика: УФНС по РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru