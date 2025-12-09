В Уфе прошёл бесплатный интенсив по ИТ-навыкам

В Уфимской «Школе 21+» стартовал завершающий в этом году отборочный интенсив, по итогам которого можно будет бесплатно поступить на основное обучение ИТ-навыкам, сообщает пресс-служба правительства РБ. Участниками стали 267 человек из разных сфер: промышленности, строительства, медиа, госсектора, образования.

— Приятно наблюдать стабильную вовлеченность людей старшего возраста, в этом интенсиве самому взрослому участнику 77 лет, — отметила гендиректор «Школы 21+» в Уфе Екатерина Подымова. — Впервые участвуют мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, их трое. Для нас это показатель, что получать ИТ-навыки готовы люди совершенно разных возрастных категорий и увлечений.

Заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Расул Таипов в приветственном слове к участникам отметил, что в регионе сегодня создана сильнейшая база, для получения профессиональных навыков в области ИТ, а интеграция с бизнесом позволяет создавать востребованные продукты, конкурентные на российском и международных рынках.

Напомним, проект «Школа 21+» от Сбера в Уфе реализуется правительством Башкирии. Поступить сюда могут все желающие старше 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта, пройти онлайн-игру на алгоритмическое мышление, память и логику, а также посмотреть видео о Школе.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.